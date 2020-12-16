 

Два слушателя вместо группы детей: Мелания Трамп прочла сказку в больнице Вашингтона

16.12.2020, 10:36, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

20 января Дональд и Мелания Трамп покинут Белый дом и заживут совсем другой жизнью, пока же первая леди продолжает выполнять свои обязанности и посещать традиционные для декабря мероприятия. Так, вчера Мелания вновь нанесла визит в Детскую Национальную больницу Вашингтона, чтобы прочитать маленьким пациентам сказку. На этот раз выбор пал на произведение Тодда Циммерманна – Oliver the Ornament Meets Marley & Joan and Abbey, правда, послушать его под красиво украшенной елкой в холле больницы собралось всего два слушателя. Почему? Всему виной – меры предосторожности, вызванные распространением Covid-19.

Перед тем как взять книгу в руки, Мелания провела лотерею – назвала счастливые числа, обладатели которых могли покинуть свои палаты и прийти на встречу с первой леди. Ими оказались 6-летний Райли Уитни и 8-летняя Софи Мартинес. Остальные пациенты были вынуждены слушать сказку удаленно, через экраны.  

Для мероприятия, которое Мелания назвала “одним из любимых в праздничный сезон”, она выбрала изумрудное пальто от Diane von Furstenberg за 2400 долларов, дополнив его лодочками в цвет и черной защитной маской. Однако, когда первая леди заняла кресло для чтения, она сняла маску, за что позже подверглась критике в социальных сетях и СМИ. Представителям больницы даже пришлось вставать на защиту Мелании: согласно их правилам, маску разрешено снимать лицам, выступающим перед аудиторией, в том случае, если аудитория находится от них на расстоянии 1,5 метров. Мелания же находилась в трех метрах от детей.

Отметим, что посетив больницу, Мелания продолжила многолетнюю традицию, зародившуюся 70 лет назад: каждая первая леди США, начиная с Бесс Трумэн, в преддверии Рождества посещает Children’s National Hospital.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / «Появился лишний повод напомнить, что мое место — в печи»

30.11 / От блузы Gucci до куртки от Алексы Чанг: Кейт Миддлтон устроила “модный показ” в Instagram

16.09 / Версия: Шведов выгоняют из Швеции

17.09 / Виктория Лопырева показала роскошную грудь в бикини

10.11 / Сделано заявление о работе ресторанов в новогоднюю ночь в Москве

28.09 / Путешественники во времени? Как англичанин разговаривал с полицейским из 1950-х годов

01.08 / Доктор Мясников призвал похудеть и бросить курить перед второй волной коронавируса

21.09 / Мнение: История России в комиксах

10.08 / Юрий Гальцев кардинально преобразился ради молодой возлюбленной

26.07 / Мнение: Диверсионно-психологические операции Киева против Донбасса. Операция “Слив”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска