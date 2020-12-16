Рейтинг детских матрасов

16.12.2020, 7:30, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Рейтинг детских матрасов для новорожденных

В магазинах Москвы часто покупают жесткие изделия Baby Dream 6 фабрики Dreamline и Baby Classic от “Райтон”. Обе модели на кокосе с чехлами из хлопка. Товары хорошо подходят для кроваток новорожденных благодаря натуральному, гипоаллергенному волокну.

Лучшие детские матрасы от 1-3 лет

Для малышей после года и до трех рекомендуют Baby 1 “Доктора Бобыря” на кокосовой койре и Sandwich Hard от Beautyson. В последнем к кокосу производители добавили плотный пенополиуретан, он немного снизил цену, но не повлиял на качество.

Рейтинг детских матрасов от 3 лет

Выбрать матрас ребенку от 3 лет можно из этих или похожих моделей – “Сорванец” от Dimax и Kids Comfort от “Орматек”. Обе двусторонние с поверхностью средней жесткости и второй – пожестче. Ортопедические и анатомические качества товарам придают кокос и искусственный латекс. У “Орматек” между слоями – пружины.

Матрасы для детей от 7-10 лет

Baby Eco Hard TFK от Comfort Line и Baby Duo TFK фабрики Benartti. Оба варианта на независимых пружинах TFK, кокосовой койре и пенополиуретане. У Benartti толще

эластичные слои из пены, и жесткий кокос производители сверху застелили пенополиуретаном, что сделало сторону на койре комфортнее.

Матрасы для подростков

Популярные двусторонние настилы средней и умеренной жесткости – “Гений Макси” от Dimax и Junior Springless у Dreamline. В первом варианте ортопедические качества придают пружинный блок и кокос, анатомические – латекс. Во втором спину хорошо держит твердая кокосовая койра, пружинит – искусственный латекс.

Какой матрас лучше выбрать для ребенка

Для любого возраста изделия должны быть из безопасных для здоровья материалов, поэтому главный совет от экспертов – брать товары только у проверенных производителей, которые смогут предоставить все необходимые сертификаты качества.