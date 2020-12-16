Twitter анонсировал закрытие сервиса Periscope весной 2021 года

16.12.2020, 10:28, Разное

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В Twitter рассказали, что приложение для проведения видеотрансляций под названием Periscope прекратит функционировать в 2021 году. Работа сервиса будет прекращена в марте.

С 15 декабря нынешнего года в Periscope регистрировать новые профили и покупать так называемые «суперсердечки» станет невозможно. С помощью последних юзеры могли поощрять авторов прямых эфиров, проводимых в приложении.

Соответствующее решение руководство Twitter приняли из-за резкого падения популярности платформы. Также поддержка работы приложения требует высоких затрат. Планируется в дальнейшем интегрировать этот сервис в социальную сеть, пишет портал Nation News.