Экс-директор цирка на Фонтанке Сергей Беляков станет ВРИО ген директора Росгосцирка

16.12.2020, 10:28, Разное

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По сообщению пресс-службы Министерства культуры РФ, в связи с отставкой 15 декабря генерального директора Росгосцирка Владимира Шемякина, временное исполнение обязанностей руководителя учреждения будет возложено на Сергея Белякова.

Сергей Беляков – заслуженный работник культуры Удмуртской республики. В системе Росгосцирка Беляков работает более 30 лет и считается одним из наиболее успешных продюсеров цирковых программ.

Среди созданных и спродюсированных им программ и цирковых аттракционов большое количество призеров и победителей крупных цирковых фестивалей, в том числе Международного фестиваля в Монте Карло.

Вплоть до июля 2019 года Беляков совмещал посты Заместителя генерального директора ФКП «Росгосцирк» и директора Цирка на Фонтанке – одного из крупнейшего филиала Росгосцирка.

К основным достижениям Белякова относятся в том числе: сокращение убытков при самостоятельном прокате цирковых программ Росгосцирка в среднем на 300 млн руб за сезон, активное развитие международной гастрольной деятельности, обеспечение эффективной загрузки ключевых цирковых площадок, развитие большого количества социальных программ в рамках цирковой деятельности. Но – самое главное – увеличение количества зрителей цирковых программ почти на 500 тысяч человек за 2 года и повышение ключевого для всей индустрии развлечений показателя – процента заполняемости залов.

Цирковое сообщество новое назначение восприняло позитивно.

“Я бы хотел, чтобы следующий генеральный директор был из нашей среды”, – отметил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

По его мнению, одна из ключевых проблем только что ушедшей команды, которая привела к серьезному кризису всего Росгосцирка, состояла в том, что она с большим трудом погружалась в проблематику цирка и вошла в прямые конфликты минимум с тремя серьезными коллективами нашей страны.

Минкультуры РФ планирует до конца 2020 года объявить конкурс на замещение вакантной должности генерального директора Росгосцирка. Очный этап конкурса пройдет в феврале 2021 года.