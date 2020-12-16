 

Ученые назвали возможный фактор риска рака легкого у некурящих

16.12.2020, 10:26, Разное
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Бактерии и опухоли

В 25% случаев рак легкого развивается у никогда не куривших людей. Среди возможных факторов риска в этой группе ученые называют пассивное курение, воздействие газа радона, загрязнение воздуха, семейную предрасположенность. Однако они указывают, что этими факторами не получается объяснить все случаи появления злокачественной опухоли у некурящих людей.  

Авторов нового исследования заинтересовала потенциальная роль бактерий, которые длительно живут в полости рта, в риске развития рака легкого. Их «подозрения» связаны с тем, что ранее ее состав уже связывали с риском рака головы и шеи, поджелудочной железы. Ученые считают, что бактерии могут попадать из полости рта в бронхи. Микробиота дыхательных путей предположительно может играть роль в развитии болезней легких – как доброкачественных, так и злокачественных.

Микробиом полости рта и рак легкого

Ученые проанализировали данные об участниках крупного исследования, которое было проведено с 1996 по 2006 год в Китае. Среди его участников было 114 некурящих человек, у которых развился рак легкого. Микробиом полости рта этих участников исследования сравнили с микробиомом других 114 человек тех же полов и возрастов, но не страдающих от рака. Микробиом характеризует состав и количество всех бактерий, которые длительное время проживают на слизистой полости рта.

Ученые обнаружили, что в микробиомах онкологических пациентов и здоровых людей есть существенные отличия. Чем больше было разнообразие бактерий в полости рта, тем ниже был риск развития рака легкого. Кроме того, вероятность появления опухоли уменьшалась при наличии больших количеств определенных микроорганизмов (из семейств бактероидов и спирохет).

У людей, которые заболели раком легкого, особенности микробиома, связанные с этой болезнью, наблюдались за несколько лет до ее появления. Ученые предполагают, что бактерии способны провоцировать рак легкого, вызывая хроническое воспаление и изменения в ДНК.



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