 

Новейший тральщик ТОФ «Яков Баляев» впервые применил корабельное оружие

16.12.2020, 10:22, Новости дня
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Новейший минно-тральный корабль проекта 12700 «Яков Баляев» в ходе завершающего этапа заводских ходовых и государственных испытаний, в ходе стрельбы по воздушным и надводным целям впервые задействовал шестиствольную автоматическую артиллерийскую установку АК-630.

«Также экипаж провел упражнение по уничтожению морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства. В этом случае огонь по макету мины, совместно с артустановкой Ак-630, велся из пулеметов калибра 12,7 мм», – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

В полигонах боевой подготовки для учебного поиска и уничтожения мин успешно испытаны акустический и контактный тралы. В море тихоокеанцы совместно с представителями промышленности подтвердили работоспособность систем и механизмов тральщика.

26 декабря «Яков Баляев» официально войдет в состав Тихоокеанского флота.

Напомним, 29 января четвертый серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 «Яков Баляев» был спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге.



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