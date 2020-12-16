 

Трамп призвал республиканцев не сдаваться

16.12.2020, 10:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Действующий президент США Дональд Трамп призвал республиканцев продолжать борьбу после того, как лидер Республиканской партии в сенате Митчем Макконнеллом признал победу Джозефа Байдена на президентских выборах.

«Союзники Трампа обрушиваются с критикой на Митча Макконнелла за поздравление Байдена… Митч, 75 млн голосов, рекорд для действующего президента (с большим отрывом). Слишком рано сдаваться. Республиканцы должны, наконец, научиться бороться. Люди в ярости!» – написал американский лидер в Twitter.

Макконнелл во вторник поздравил Байдена с избранием на пост президента США. Она также призвал сенаторов-однопартийцев не оспаривать итоги выборов, передает РИА «Новости».

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. Байден набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, Дональд Трамп – 232. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Санкции против “Северного потока-2”: Америка добивается диктата над ЕС

22.08 / В РФ за сутки выявили 4 921 случай коронавируса

19.07 / Африканский континент распадается на две части – ученые

28.08 / В два камчатских поселка провели высокоскоростной интернет

29.07 / Британские ученые сказали, почему вакцина не станет панацеей от коронавируса

03.12 / Медицина в Украине никогда не была бесплатной, это лишь декларация – замминистра Микичак

04.11 / Путин объяснил, почему РФ не стремится «кому-то понравиться»

06.10 / Рубль снизился к доллару

04.12 / Срок задержания российских журналистов в Турции продлен на три дня

28.09 / Источники: американские дипломаты могут быть выведены из Ирака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска