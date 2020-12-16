 

Водонаева пообещала главе Кубани стать для него «занозой в заднице»

16.12.2020, 10:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Блогер и телеведущая Алена Водонаева пообещала губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву стать для него «занозой в заднице» и вместе решать вопросы воды на Кубани.

В своем Instagram она рассказала подписчикам, что купила квартиру в Геленджике и выплатила за жилье всю сумму. По словам телеведущей, она ничего себе не покупала и никуда не ездила, чтобы поскорее рассчитаться, а сейчас начала копить на ремонт.

«Ну что, уважаемый губернатор Краснодарского края, теперь мы не чужие друг другу люди, будем вместе решать вопрос с водой на Кубани. Ваша заноза в заднице в здании», – написала Водонаева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Напомним, ранее Водонаева раскритиковала мужчин без собственного жилья. «Надоели эти собаки бездомные. Хочешь женихаться и жить с женщиной – веди ее на свою территорию. И сыновей своих воспитывайте так, чтобы они знали, что такое ответственность. Жалкие инфантильные рыбы-прилипалы пусть мимо плывут», – сообщила она.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Предприниматели вышли на акцию протеста под Верховной Радой

21.10 / Находки времен Гражданской войны сделаны в Хабаровском крае

14.07 / В озере в Калифорнии нашли тело пропавшей звезды сериала «Хор»

12.12 / США одобрили вакцину Pfizer от COVID-19. Трамп заявил, что вакцинация начнется в течение суток

03.10 / Помпео предложить спросить Эрдогана о переброске боевиков в Карабах

13.10 / Минпросвещения опровергло планы введения дистанционного обучения

03.07 / Россияне за рубежом: Поправки к Конституции закрепили принцип «своих не бросаем»

21.08 / Немецкие медики не возражают против продолжения лечения Навального в больнице Омска

30.11 / “Наконец-то”. Разумков выздоровел от COVID-19

11.11 / Помпео напомнил мировым лидерам о действующем президенте США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска