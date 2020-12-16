 

Армия обороны Карабаха потеряла связь с военными на нескольких боевых постах

16.12.2020, 10:22, Новости дня
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Армия обороны Карабаха сообщила в среду, что потеряла связь с военнослужащими нескольких боевых постов, дислоцированных на гадрутском направлении.

«Вчера вечером при пока непонятных обстоятельствах была потеряна связь с личным составов нескольких боевых постов, дислоцированных по направлению сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района. Всю ночь и сегодня утром продолжались поисковые работы», – передает РИА «Новости» сообщение карабахской армии.

Отмечается, что при посредничестве российского миротворческого контингента выясняется вероятность пленения армянских военнослужащих, чтобы предпринять необходимые действия, если подтвердится, что военные попали в плен.

В субботу в министерстве обороны Армении сообщили, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.

В воскресенье командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, ситуация в регионе нормализовалась.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.



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