 

Медсестру осудили за жестокое обращение с детьми в Новосибирске

16.12.2020, 10:22, Новости дня
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Мировой судья третьего судебного участка Новосибирского судебного района Новосибирской области приговорил к году исправительных работ медсестру туберкулезной больницы за жестокое обращение с детьми, сообщили в ведомстве.

В суде сообщили, что медсестру Андриянову признали «виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ и назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок в один год с удержанием заработной платы 10% в доход государства», передает ТАСС.

Решение суда в законную силу не вступило. Женщина признала вину в содеянном, раскаялась и принесла извинения.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как  медсестра детской туберкулезной больницы берет малолетнюю девочку за волосы и кидает на кровать.

Медсестру уволили, на нее было заведено уголовное дело.



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