Ракета частной американской компании потерпела крушение

16.12.2020, 10:22, Новости дня

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Ракета-носитель частной американской компании Astra, запущенная в понедельник с космодрома Кодьяк на Аляске, не достигла орбиты из-за аварии второй ступени, сообщил специализированный сайт spacenews.com.

Ракета стартовала в 23.55 мск, первая ступень отработала штатно, а двигатель второй ступени, по словам исполнительного директора компании Astra Криса Кемпа, которые приводит spacenews.com, выключился на 12-15 секунд раньше расчетного времени из-за преждевременного окончания топлива, передает РИА «Новости». Ступень достигла высоты 390 километров, но вследствие недобора скорости (примерно 0,5 километра в секунду) не вышла на орбиту и упала в Тихом океане.

На ракете не было спутника, однако, как сказал Кепм, он ожидается на следующей ракете, пуск которой планируется через несколько месяцев.

Напомним, в сентябре ракета-носитель частной американской компании Astra, запущенная с космодрома Кодьяк на Аляске, не достигла орбиты из-за аварии первой ступени.