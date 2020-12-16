 

Ракета частной американской компании потерпела крушение

16.12.2020, 10:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ракета-носитель частной американской компании Astra, запущенная в понедельник с космодрома Кодьяк на Аляске, не достигла орбиты из-за аварии второй ступени, сообщил специализированный сайт spacenews.com.

Ракета стартовала в 23.55 мск, первая ступень отработала штатно, а двигатель второй ступени, по словам исполнительного директора компании Astra Криса Кемпа, которые приводит spacenews.com, выключился на 12-15 секунд раньше расчетного времени из-за преждевременного окончания топлива, передает РИА «Новости». Ступень достигла высоты 390 километров, но вследствие недобора скорости (примерно 0,5 километра в секунду) не вышла на орбиту и упала в Тихом океане.

На ракете не было спутника, однако, как сказал Кепм, он ожидается на следующей ракете, пуск которой планируется через несколько месяцев.

Напомним, в сентябре ракета-носитель частной американской компании Astra, запущенная с космодрома Кодьяк на Аляске, не достигла орбиты из-за аварии первой ступени.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ за сбитый самолет – Енин

14.12 / Нидерланды объявили о введении локдауна

15.12 / Новогодний стол-2021 обойдется украинцам в 1706 грн – ученые

17.11 / Ученые пытаются создать гибрид человека и обезьяны

13.08 / Общество: Усолье-Сибирское как бомба федерального значения

27.08 / Российское посольство проверит сообщения о задержании журналистов в Минске

16.07 / Колумнист Guardian – брексит не принёс Британии глобализацию и суверенитет, но лишил партнёров

26.09 / Школьники собрали мусор в лесопарке Красногорска

12.08 / Дубинский заявил, что строительству объездной дороги в Киеве могут помешать “проблемные участки”. Нардеп связывает их с Парцхаладзе

24.10 / Как снег на голову — польские предприниматели о новом закрытии своих ресторанов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска