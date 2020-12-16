 

Пенс планирует публично вакцинироваться против коронавируса – СМИ

16.12.2020, 10:18, Новости дня
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Вице-президент США Майк Пенс, скорее всего, будет вакцинирован от коронавируса до 18 декабря. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Пенс планирует вакцинироваться публично, перед телекамерами. Пока неизвестно, получит он прививку до президента Дональда Трампа или после.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рекомендовал, чтобы и Трамп, и Пенс получили вакцину, несмотря на то, что президент переболел COVID-19 и у него сформировались антитела. 

Фаучи также убежден, что избранному президенту Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис тоже следует провести вакцинацию как можно скорее. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в США коронавирус подтвержден у 16,7 млн человек (первое место в мире), 303,8 тыс. заболевших умерло.

14 декабря в США началась вакцинация населения от коронавируса. Трамп высказался за то, чтобы чиновников Белого дома вакцинировали от COVID-19 позже, чем приоритетные группы населения. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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