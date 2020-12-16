В Запорожье с конфликтами и драками избрали председателя облсовета

16.12.2020, 10:18, Новости дня

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В Запорожском облсовете 15 декабря после драк и стычек все-таки избрали председателя. Им стал депутат от “Слуги народа” и глава запорожской облгосадминистрации Виталий Боговин, говорится в решении облсовета, опубликованном на их сайте.

Боговин написал в своем Facebook, что его поддержало 43 депутата, то есть большинство.

https://www.facebook.com/bogovinvitaliy/posts/3727005244031208

Этому голосованию предшествовал конфликт между депутатами. Изначально главу облсовета должны были избрать на заседании 11 декабря, но после 10 часов сессии депутаты так и не смогли этого сделать, отмечает “Радіо Свобода”.

Тогда депутаты собрались на новое заседание 15 декабря, но к его началу в зале было зарегистрировано только 23 депутата из 84, сообщает “Радіо Свобода”. Как оказалось, часть депутатов от “Слуги народа” не могли попасть на заседание, так как их заблокировали в кабинете председателя облсовета.

Журналисты обнаружили у приемной председателя ОГА около двух десятков неизвестных лиц, депутатов облсовета и Боговина. Последний заявил, что их не пропускает полиция. Неизвестные представились ветеранами войны на Донбассе и заявили, что не допустят формирования в городе “Запорожской народной республики”. Местное издание 061.ua писало, что между неизвестными и полицией произошла потасовка. Только после этого облсовет смог продолжить заседание.