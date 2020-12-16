 

COVID-19 в Украине. Степанов заявил, что госпитализированных за сутки меньше, чем выписанных

16.12.2020, 10:18, Новости дня
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В Украине за последние сутки много госпитализированных в больницы для инфицированных коронавирусом, но еще больше выписано.

Об этом на брифинге 16 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Достаточно высокие цифры по госпитализации – 3242 человека, которые были госпитализированы за прошедшие сутки. Но при этом количество выписанных у нас составляет 3473 человека, то есть почти на 200 человек больше”, – сказал глава Минздрава.

Он отметил, что в стране увеличивается количество койко-мест для больных с COVID-19. В частности, в наличии есть более 34 тыс. больничных коек с подведенным кислородом.

15 декабря Минздрав сообщал о 63 248 койко-местах в больницах первой волны COVID-19. Из них занято было 44,3%.

В Украине на 16 декабря подтверждено 919 704 случая коронавирусной инфекции, из них 10 622 – за последние сутки. Скончалось 15 744 пациента с COVID-19, выздоровело – 535 417.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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