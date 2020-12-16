“Садомазо к лицу”, “Бедный Богомол”. Собчак предстала в брутальном образе

16.12.2020, 10:18, Новости дня

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Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена в рубашке и брюках из черной кожи.

“Идешь к женщине – возьми с собой плетку”, – говорил Ницше. Ко мне – уже поздно. Я сама выпорю кого угодно”, – написала она.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Подписчики прокомментировали пост.

“Вам и плётка ни к чему, языком выпорете”, – отметила babuwka_u_podezda.

“Это вы про своего мужа?” – спросил oneshoeman.

“Бедный Богомол”, – заявила ghiznperkrasna_.

“Садомазо вам к лицу, Ксюш! Точнее, садо!” – написал evgeniy_hait.

“Госпожа”, – отметила rishika.co

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.

Супруг Собчак – российский режиссер Константин Богомолов. Они поженились 13 сентября 2019 года.