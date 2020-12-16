Компания Suzuki в РФ в декабре подняла цены на два своих кроссовера

16.12.2020, 10:12, Новости дня

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Японский бренд Suzuki увеличил ценник на российском рынке на свои кроссоверы Suzuki SX4 и Vitara.

В частности, размер удорожания достигает 20 тысяч рублей, что соответствует 1-1,5% от прошлой стоимости. В частности, приобрести паркетник Suzuki SX4 теперь можно по цене от 1,49 млн рублей, а в расширенной модификации цена достигает 1,94 млн рублей. Кроме того, вторая новинка продается в стандартной версии от 1,39 млн рублей.

Также следует отметить, что покупатели могут приобрести кроссовер с 1,6-литровым двигателем на 117 л.с., а также с улучшенным агрегатом на 1,4 литра с турбиной при мощности 140 л.с. В разных модификациях предусмотрен передний или полный привод. Остальные сведения пока не представлены.