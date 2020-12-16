Почти каждый третий ярославец считает, что заболел из-за коллег

16.12.2020, 10:11, Детали

Теги: Здоровье, Работа

52% соискателей из Ярославской области обычно не берут больничный и продолжают ходить на работу как обычно, если простывают, но не температурят – таковы результаты опроса соискателей из Центрального федерального округа, который провела Служба исследований hh.ru.

В целом по России доля таких респондентов чуть выше – 56%. Еще 2% респондентов берут больничный, но приходят на работу, 13% – оформляют больничный лист, но трудятся дистанционно, 16% – остаются дома и работают в удаленном режиме без официального больничного. 3% больничный не берут, но при этом остаются дома и не работают. И лишь 14% жителей ЦФО при простуде обычно оформляют больничный, остаются дома и не работают.

На вопрос о том, приходят ли их коллеги на работу простуженными, большинство соискателей ЦФО ответили положительно: 20% отмечают, что это происходит регулярно, 36% – что такое случается время от времени, 25% говорят, что это бывает, но редко. Только 10% рассказали, что их коллеги никогда не приходят на работу с простудными заболеваниями.

– Почти каждый третий житель ЦФО – 28% – уверен, что кто-то из коллег заражал их простудой, обратной точки зрения придерживаются 34%, еще 38% не знают. В то же время 38% жителей ЦФО отмечают, что их работодатель всегда отправляет простывших сотрудников домой, 38% – что это происходит, только если человек не может выполнять свои обязанности. Остальные 24% говорят, что у них такой практики нет, – отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северу ЦФО.

Среди тех респондентов, в чьих компаниях принято отправлять простуженных домой, только 29% отмечают, что заболевших не заставляют работать дистанционно и никто этого не делает. 37% говорят, что сотрудники могут добровольно работать из дома, если болеют. Остальные сообщили, что их начальство требует от заболевших выполнять свои обязанности удаленно.

При этом 37% респондентов сообщают, что их работодатель обычно не требует от сотрудников оформлять больничный в случае простуды. Еще 39% говорят, что в их компании больничный необходим только если простуда серьезная, 24% – что это обязательно в любом случае.