 

Biocad начала поставки «Спутник V» для масштабной вакцинации от коронавируса в России

16.12.2020, 9:46, Новости дня
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Российская биотехнологическая компания Biocad начинает поставки отечественной вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации в России.

«Биотехнологическая компания Biocad начала поставлять вакцину от COVID-19 в Центр имени Гамалеи для масштабной вакцинации от коронавируса в стране», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в РФ уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%. В гражданский оборот уже поступило около 320 тыс. доз российской вакцины. 



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