Узнай меня, если сможешь: Джиджи Хадид впервые замечена на прогулке с новорожденной дочерью

16.12.2020, 9:42, Разное

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После уютных каникул на ранчо мамы Иоланды Хадид Джиджи вместе с сестрой Беллой вернулась в Нью-Йорк, где их ждет много работы. Только вот Джиджи теперь частенько будет появляться на встречах и съемках с новорожденной дочерью, имя которой пока держится в секрете. Вчера папарацци впервые удалось запечатлеть модель на прогулке с малышкой: сначала они вышли на улицы Нью-Йорка одни, а ближе к вечеру компанию им составила Белла Хадид. Правда, заглянуть в коляску не представлялось для папарацци никакой возможности – как и следовало ожидать, Джиджи накрыла люльку пеленкой. Но рассмотреть было сложно и лица моделей: обе сестры предпочли одеться во все черное, дополнив образ солнцезащитными очками, масками и шапками.

Напомним, еще весной стало известно что 25-летняя модель Джиджи Хадид и ее возлюбленный 27-летний экс-солист One Direction, а ныне сольный исполнитель Зейн Малик впервые станут родителями. Позднее эту информацию прессе подтвердила мать модели Иоланда Хадид, а после и сама Джиджи перестала скрывать свое интересное положение и рассказала о своих ощущениях во время виртуального визита на шоу Джимми Фэллона.

О романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях. В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.