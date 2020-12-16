Госдума завершает разбор законодательных завалов

16.12.2020, 9:36, Разное

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Нынешнему составу депутатского корпуса от прошлых созывов досталось более двух тысяч законопроектов. “Если говорить о работе в течение всего нынешнего созыва, то, помимо актуальных, рассмотрен уже 1991 законопроект из 2020”, – сказал спикер ГД в интервью “Российской газете”.

В уходящем году из накопившихся документов 14,7 процента стали законами. Их рассмотрение не было механическим отклонением, отметил Володин.

Все инициативы изучались. Если они сохраняли актуальность, депутаты обновляли материалы и принимали их. Координировал работу первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников, рассказал председатель ГД.

Сейчас в законотворческом портфеле Госдумы 1 266 законопроектов. Из них около 20% приняты в первом чтении, уточнил Володин.

По данным на 10 декабря, в текущем году приняты 464 инициативы, в прошлом – 530, отметил спикер. “Цифры сопоставимые. Схожая пропорция – и по числу рассмотренных законопроектов: 967 против 1078 в прошлом году”, – рассказал председатель нижней палаты.