МВД: Число мигрантов в России сократилось почти в два раза

16.12.2020, 9:36, Разное

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Представители МВД России сообщили, что число проживающих в стране мигрантов сократилось почти в два раза. Если прежде их количество составляло от девяти до 11 миллионов человек, то в настоящее время – около 6,3 миллиона.

В ведомстве отметили, что большинство из них приехали в Россию на заработки и проживают в крупных городах. При этом вид на жительство или разрешение на временное пребывание есть лишь у порядка миллиона мигрантов. Ещё 1,3 миллиона приезжих работают в стране по патентам, сообщает телеканал “360”.