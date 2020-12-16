Врач Фурман рассказал об эффективных способах борьбы с сахарным диабетом

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16.12.2020, 9:34, Разное
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В настоящее время всё чаще стали диагностировать сахарный диабет второго типа. Зарубежный врач Джоэл Фурман пояснил об эффективных способах борьбы с этим заболеванием.
Во-первых, необходимо есть определённые овощи и фрукты, а во-вторых, соблюдать специальную диету, информирует доктор Джоэл Фурман. Британские учёные в ходе очередного исследования с участием 10 тысяч добровольцев из 8 стран Европы выявили, что продукты с высоким содержанием витамина С и каротиноидов предотвращают возникновение диабета.

Каротиноиды положительно влияют на здоровье человека. Они отвечают за красные, жёлтые и оранжевые цвета в растительных продуктах. Так как больные диабетом не могут контролировать сахар в крови, медик рекомендует перейти пациентам на специальную диету, состоящую из натуральной пищи с большим количеством питательных веществ.

Также доктор подчеркнул, что не нужно считать сахарный диабет приговором. Правильно подобранная диета поможет контролировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровье. Она должна включать бобовые, орехи, семена, овощи и фрукты с низким содержанием простых сахаров, передаёт издание politexpert.net.



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