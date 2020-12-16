Грымчаку отменили домашний арест, он будет носить электронный браслет

16.12.2020, 9:11, Новости дня

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14 декабря Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для находившегося под ночным домашним арестом бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрию Грымчаку, которого подозревают в мошенничестве.

Об этом 15 декабря проинформировал в Facebook адвокат Дмитрий Мельник.

“Грымчаку изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на личное обязательство”, – написал он.

В опубликованном им определении суда сказано, что ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения удовлетворено частично.

ВАКС решил, что Грымчак должен, в частности, носить электронный браслет, сдать документы, позволяющие выехать за границу, а также избегать контактов с другими фигурантами его уголовного производства.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1297193930657138&id=100010996294877

Грымчака и его помощника задержали 14 августа 2019 года. Правоохранители сообщили, что их подозревают в вымогательстве у предпринимателя $1,1 млн. Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко сообщал, что Грымчака задержали за то, что он и его помощник требовали деньги за влияние на чиновников Министерства культуры.

Позже в НАБУ добавили, что Грымчака также подозревают в том, что он за $80 тыс., используя свои связи, обещал обеспечить этой же частной компании принятие необходимого судебного решения в Верховном Суде. Чиновник якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы “последняя повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда)”.

Грымчак свою вину отрицал. Его адвокат Татьяна Матяш заявляла, что правоохранители при задержании ее подзащитного не фиксировали факт передачи денег, вместо долларов у него обнаружили календарики.

Грымчаку объявили о подозрении по статье о мошенничестве, позже ГПУ переквалифицировала дело – теперь Грымчака подозревают в злоупотреблении влиянием. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, в декабре суд уменьшил эту сумму в три раза.

Защита замминистра подала апелляционную жалобу на это решение, но суд решил оставить Грымчака под стражей.

30 января 2020 года суд принял решение отправить Грымчака под круглосуточный домашний арест.