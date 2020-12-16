COVID-19 в Украине. За сутки госпитализировали более 3 тыс. человек
16.12.2020, 9:11,
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В Украине за последние сутки выявлено 10 622 инфицированных коронавирусом. Об этом 16 декабря проинформировал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
“10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 декабря 2020 года. В частности, заболел 501 ребенок и 579 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 3242 человека, летальных случаев – 264, выздоровело 12 549 человек”, – написал он.
Сутками ранее в Украине было подтверждено 8416 случаев инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии в стране уже 919 704 случая коронавирусной инфекции, скончалось 15 744 пациента с COVID-19, выздоровело – 535 417.
Больше всего больных, по данным министра, выявили за последние сутки в Киеве (1858), Одесской (861) и Запорожской (801) областях.
Количество случаев инфицирования по регионам:
Киев – 95 160;
Винницкая область – 20 093;
Волынская область – 28 923;
Днепропетровская область – 50 316;
Донецкая область – 30 466;
Житомирская область – 34 611;
Закарпатская область – 26 432;
Запорожская область – 43 835;
Ивано-Франковская область – 41 082;
Киевская область – 50 040;
Кировоградская область – 7375;
Луганская область – 8166;
Львовская область – 54 833;
Николаевская область – 24 749;
Одесская область – 59 974;
Полтавская область – 30 466;
Ровенская область – 36 974;
Сумская область – 36 251;
Тернопольская область – 31 581;
Харьковская область – 63 178;
Херсонская область – 14 643;
Хмельницкая область – 35 157;
Черкасская область – 32 803;
Черновицкая область – 37 266;
Черниговская область – 25 330.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/840372566505740
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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