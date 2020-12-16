COVID-19 в Украине. За сутки госпитализировали более 3 тыс. человек

16.12.2020, 9:11, Новости дня

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В Украине за последние сутки выявлено 10 622 инфицированных коронавирусом. Об этом 16 декабря проинформировал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

“10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 декабря 2020 года. В частности, заболел 501 ребенок и 579 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 3242 человека, летальных случаев – 264, выздоровело 12 549 человек”, – написал он.

Сутками ранее в Украине было подтверждено 8416 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии в стране уже 919 704 случая коронавирусной инфекции, скончалось 15 744 пациента с COVID-19, выздоровело – 535 417.

Больше всего больных, по данным министра, выявили за последние сутки в Киеве (1858), Одесской (861) и Запорожской (801) областях.

Количество случаев инфицирования по регионам:

Киев – 95 160;

Винницкая область – 20 093;

Волынская область – 28 923;

Днепропетровская область – 50 316;

Донецкая область – 30 466;

Житомирская область – 34 611;

Закарпатская область – 26 432;

Запорожская область – 43 835;

Ивано-Франковская область – 41 082;

Киевская область – 50 040;

Кировоградская область – 7375;

Луганская область – 8166;

Львовская область – 54 833;

Николаевская область – 24 749;

Одесская область – 59 974;

Полтавская область – 30 466;

Ровенская область – 36 974;

Сумская область – 36 251;

Тернопольская область – 31 581;

Харьковская область – 63 178;

Херсонская область – 14 643;

Хмельницкая область – 35 157;

Черкасская область – 32 803;

Черновицкая область – 37 266;

Черниговская область – 25 330.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/840372566505740

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.