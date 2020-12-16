 

В Киеве горело административное здание, погибли люди

16.12.2020, 9:11, Новости дня
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Вечером 15 декабря в столице вспыхнул пожар, в Святошинском районе загорелось административное здание. Об этом рассказали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве на следующий день, 16 декабря.

Пожар привел к человеческим жертвам. В огне погибло два человека, еще один пострадал.

Сообщение о пожаре на проспекте Академика Палладина 46/2 в Киеве спасатели получили 15 декабря в 22.11. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного административного здания на площади 70 м².

Тушение пожара осложнило отсутствие источников воды на территории объекта, поэтому спасателям приходилось постоянно подвозить воду. Пожар локализовали в 23.20 и ликвидировали в 23.29, рассказали в ГСЧС.

На месте происшествия работало шесть единиц техники, 25 человек личного состава и штаб Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, причину пожара устанавливают правоохранители.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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