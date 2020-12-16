 

Стартовало производство гибридного внедорожника Jeep Wrangler 4xe

16.12.2020, 9:18, Новости дня
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С сегодняшнего дня приступили к серийному выпуску нового гибридного внедорожника Jeep Wrangler, который собирают в США.

В свою очередь, подключаемый гибрид получил в названии приставку 4xe, свидетельствующую о серьезных доработках. На данный момент выпуском техники занимаются в две смены, тогда как на американском рынке начало продаж состоится уже к началу 2021 года.

Кроме того, под капотом установили два электрических агрегата и бензиновый мотор, которые суммарно выдают 375 л.с. мощности. На полном заряде батареи станет возможным преодолеть до 40 километров без подзарядки. Вместе с тем покупатели смогут приобрести три модификации 4xe, Sahara 4xe и Rubicon 4xe, оснащенные гибридной силовой установкой.



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