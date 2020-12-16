 

Байдену посоветовали не относиться к РФ пренебрежительно

16.12.2020, 8:52, Новости дня
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Бывший главный советник Белого дома по РФ и свидетель по импичменту Дональду Трампу Фиона Хилл порекомендовала избранному президенту США Джо Байдену не относиться к РФ пренебрежительно, как это, по ее мнению, делала администрация экс-лидера Соединенных Штатов Барака Обамы.

«Обама относился к РФ пренебрежительно, называя ее региональной державой. Они (его администрация) не хотели слишком много думать о России. Но мир полностью изменился. Байден не может стать Обамой 2.0. Они должны будут думать иначе», – передает РИА «Новости» слова Хилл газете New York Times.

При этом она отметила, что РФ для Соединенных Штатов представляет «гибридную угрозу». Между тем, как указывает газета, в последние четыре года возникли и стали более актуальными вопросы, связанные с изменениями климата и пандемией коронавируса, что ведет к необходимости сотрудничества.

«Я думаю, со временем РФ придется изменить то, как они действуют, не из-за того влияния, которое оказываем мы, а из-за нагрузки сдвигов в климатических изменениях», – подчеркнула Хилл.

По ее словам, таяние полярных льдов уже привело к конкуренции за морские пути у берегов Аляски, чего раньше не было. «Нужно по-новому взглянуть на эти проблемы», – заключила бывшая советница Белого дома.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. Байден набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, Дональд Трамп – 232. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.

Во вторник бывший посол США в России, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол предположил, как будут развиваться отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти в Соединенных Штатах демократа Джо Байдена.



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