Уникальное судно «Катерина Великая» спустили на воду в Приморье

16.12.2020, 8:52, Новости дня

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Первое многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса «Катерина Великая» сошло со стапеля судостроительного комплекса «Звезда», информирует правительство региона.

«Катерина Великая» – первое из четырех многофункциональных судов снабжения ледового класса, заложенное на судоверфи «Звезда» три года назад в присутствии президента Владимира Путина. Судно сможет преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 метра, информируют власти.

«На судостроительном комплексе «Звезда» произведен спуск со стапеля первого многофункционального судна снабжения усиленного ледового класса», – передает РИА «Новости» сообщение правительства Приморья.

Отмечается, что одной из завершающих операций этапа стала установка винто-рулевых колонок – ключевого элемента системы электродвижения судна, который обеспечивает его высокие ходовые и маневренные качества.

«Это судно, которое проложит свой путь по Северному морскому пути и будет делать то, что наметила РФ много лет назад. На этапах проекта никто не сомневался в том, что на нашем заводе возможно строить такие суда… Уверен, что те планы, которые есть у судоверфи «Звезда» и у российского государства по прокладке Северного морского пути, завод выполнит с честью», – сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Глава региона назвал судоверфь мощнейшим предприятием, реализующим лучшие мировые проекты и являющимся для РФ площадкой, которая позволит формировать рабочие места, научный потенциал, создаст новые технологии в сфере судостроения.

По словам руководителя судоверфи Сергея Целуйко, которые приводятся в сообщении, это судно – первое такого ледового класса не только в России, но и в мире.

«Это уникальное судно, несмотря на то, что оно чуть меньше танкера «Афрамакс», которое мы построили в этом году, но оно более сложное, многофункциональное, имеющее хороший ледовый класс, позволяющий работать в Северном морском пути», – сказал Целуйко.