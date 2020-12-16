Пользователи зафиксировали сбой в работе YouTube, Telegram и WhatsApp

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16.12.2020, 8:52, Новости дня
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Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в среду в ряде стран мира, в том числе в России, сообщил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы (Испании, Франции, Италии, Германии, Бельгии, Великобритании) и ряда стран Латинской Америки (Мексики, Бразилии, Аргентины, Перу). В РФ на сбои чаще всего жалуются жители Москвы, передает ТАСС.

Около 96% пользователей WhatsApp, сообщивших о проблемах, не могут подключиться к серверу, 3% сообщают о сбоях на веб-сайте.

Сбои по всему миру также наблюдаются в работе видеохостинга YouTube. У большинства сообщивших о сбоях на YouTube (61%) не проигрываются видеоролики, еще 34% испытывают проблемы при загрузке веб-сайта, а 4% не могут зайти на свою страницу видеохостинга.

аблюдаются неполадки по всему миру и в работе мессенджера Telegram. Большая часть пользователей (86%) жалуется на невозможность подключения к сервису, а 13% – о невозможности отправлять сообщения.

Напомним, в понедельник в работе YouTube и сервисов Google произошел масштабный сбой.



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