 

В офисе Собянина сделали заявление о закрытии Москвы из-за коронавируса

16.12.2020, 8:42, Разное
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Несмотря на то, что суточный прирост новых заражённых коронавирусом в России сегодня продолжаются, власти Москвы не спешат со снятием ограничений. Эксперты опасаются, что новогодние мероприятия могут спровоцировать новый скачок эпидемии.

Но и ужесточать карантинные меры в офисе мэра Москвы Сергея Собянина тоже не планируют. Согласно заявлению первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка, городские власти стремятся не допустить закрытия столицы из-за коронавируса. Немерюк отметил, что пока поводов для таких мер нет.

В столичной администрации добавили, что закрывать магазины и рестораны в Москве не планируется. Исключение составит лишь новогодняя ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года. По словам Немерюка, 31 декабря в 23:00 представители заведений общественного питания должны будут поздравить посетителей с наступающими праздниками, вежливо попросить их покинуть помещения и закончить работу.

Напомним, что Москва является лидером среди субъектов России по числу ежедневного прироста заболевших. За минувшие сутки в столице были зафиксированы более 5400 новых случаев заражения коронавирусом в Москве.



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