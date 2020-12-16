 

Рада приняла в первом чтении законопроект, повышающий зарплаты членов Нацсовета по телерадиовещанию

16.12.2020, 8:15, Новости дня
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15 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4107 об обеспечении независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом проинформировал сайт парламента.

Законопроект поддержали 269 народных депутатов, против проголосовали 38.

Документ предполагает, что члены Нацсовета будут получать зарплату от 33 прожиточных минимума для трудоспособных лиц (рядовые члены Нацсовета) до 40 (председатель).

В пояснительной записке к документу указано, что “оплата труда членов Национального совета должна обеспечивать достаточные материальные условия для независимого выполнения ими служебных обязанностей, предусмотренных настоящим законом, стимулировать добросовестный труд и гарантировать принцип независимости Национального совета в своей деятельности”.

Кроме того, законопроект регулирует подачу кандидатур на должность члена Нацсовета и предусматривает появление конкурсной комиссии для рассмотрения кандидатов на должности, а также регулирует деятельность Нацсовета в условиях эпидемических ограничений в стране.

С 1 декабря прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет в Украине 2270 грн. Таким образом, зарплаты членов Нацсовета в случае принятия данного законопроекта, составила бы от 74 910 грн до 90 800 грн.

В состав Национального совета входит восемь человек. Четырех членов назначает Верховная Рада Украины, еще четырех – президент Украины. Срок полномочий членов совета – пять лет. Переизбраться на повторный срок один человек может только один раз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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