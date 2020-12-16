 

Блогерша пережила клиническую смерть и рассказала о том, что видела

16.12.2020, 8:17, Разное
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Девушка Лилиана (Liliana) рассказала, как пережила остановку сердца. Подробности того, что она чувствовала во время клинической смерти, девушка раскрыла в видео в TikTok.

По словам блогерши, она слышала то, что происходило вокруг нее, но ничего не видела. Какое-то время она сохраняла способность думать. Девушка отметила, что затем она увидела нечто похожее на свет в конце тоннеля. При этом у нее было ощущение, будто она покинула свое тело и парила над ним.

Позже блогерша объяснила, что причиной клинической смерти стал анафилактический шок, вызванный аллергией. Она съела половинку одного арахиса, что привело к проблемам с дыханием, восприятием и речью, а затем вызвало потерю сознания и остановку сердца. Девушку спасло то, что врачи скорой помощи смогли вовремя помочь ей.



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