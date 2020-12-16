Землетрясение произошло возле Южных Курил

16.12.2020, 7:59, Новости дня

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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у Южных Курильских островов, сообщили в единой геофизической службе РАН.

«Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 12.28 (4.48 мск) в координатах 42,8 с.ш. 144,2 в.д. на глубине 68 километров», – передает РИА «Новости» слова начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой.

Эпицентр сейсмособытия находился в 157 километрах юго-западнее села Головнино (Кунашир). По словам Семеновой, толчки силой в два балла ощутили жители Южно-Курильска.

Напомним, в феврале мощное землетрясение произошло рядом с Курилами и Японией.