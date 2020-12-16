Американский журнал назвал испытания «Булавы» «превью конца цивилизации»

16.12.2020, 7:40, Новости дня

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Американский журнал Popular Mechanics оценил залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах», назвав испытания «превью конца цивилизации».

Издание отметило, что ракеты пролетели почти над всей территории России, «от места к северу от Японии до места возле Финляндии».

Также в статье уточняется, что ракеты «Булава», выпущенные из Охотского моря, могут достичь большей части Соединенных Штатов к западу от Миссисипи, а ракеты, выпущенные из Белого моря, могут достичь территории США к востоку от этой реки.

«Хорошо, что это было всего лишь испытание», – передает РИА «Новости» слова автора материала.

В публикации также утверждается, что «Булава» «примерно эквивалентна» американской ракете Trident D-5. Подчеркивается, что половина из 12 тестов новейшего оружия, проведенных в 2003-2009 годах, не завершилась успехом, однако все 10 испытаний с 2018 года были удачными.

Напомним, 12 декабря в Минобороны сообщили, что атомная подлодка проекта 955А «Владимир Мономах» впервые выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава», стрельба велась по полигону Чижа в Архангельской области из подводного положения.

После этого на американской авиабазе Рамштайн в Германии произошло ложное срабатывание сигнала тревоги.