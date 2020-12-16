 

Гривна подорожала относительно основных валют

16.12.2020, 7:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 16 декабря.

Курс гривны к доллару США укрепился на 11 копеек – с 27,87 грн/$ до 27,76 грн/$. Почти на столько же украинская валюта подорожала сутками ранее.

Гривна к евро подорожала на 20 копеек – с 33,89 грн/€ до 33,69 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю изменился с 3,82 грн за 10 руб на 3,77 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / «В лесу всё ещё живёт медведь» — глава делегации Великобритании в ПАСЕ призвал помнить о «российской угрозе»

21.11 / Террористы обстреляли территорию Идлибской зоны деэскалации

28.07 / От Зеленского потребовали «не допустить капитуляции» в Донбассе

22.09 / FAZ – в Словении вернули статую Меланьи Трамп — в этот раз огнестойкую

26.09 / Школьники собрали мусор в лесопарке Красногорска

07.08 / Представитель Гармаша ответил на вопрос о театральных планах артиста

03.10 / Британские эксперты признали успех модернизации российской армии

22.08 / ABC News – Байден заявил о готовности вновь закрыть США, если учёные посоветуют ему так сделать

10.07 / Греция назвала «вызовом всему миру» решение Эрдогана по собору Святой Софии

18.08 / Королевский двор Испании подтвердил местонахождение Хуана Карлоса I

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска