Гривна подорожала относительно основных валют
16.12.2020, 7:38,
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 16 декабря.
Курс гривны к доллару США укрепился на 11 копеек – с 27,87 грн/$ до 27,76 грн/$. Почти на столько же украинская валюта подорожала сутками ранее.
Гривна к евро подорожала на 20 копеек – с 33,89 грн/€ до 33,69 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю изменился с 3,82 грн за 10 руб на 3,77 грн за 10 руб.
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