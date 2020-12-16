Гривна подорожала относительно основных валют

16.12.2020, 7:38, Новости дня

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 16 декабря.

Курс гривны к доллару США укрепился на 11 копеек – с 27,87 грн/$ до 27,76 грн/$. Почти на столько же украинская валюта подорожала сутками ранее.

Гривна к евро подорожала на 20 копеек – с 33,89 грн/€ до 33,69 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю изменился с 3,82 грн за 10 руб на 3,77 грн за 10 руб.