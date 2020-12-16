«Месье Ковид» наводит рождественский ужас на канадцев с экранов телевизоров

16.12.2020, 7:34, Новости дня

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В Канаде на телевидении появилась социальная реклама с «Месье Ковидом» — таким образом жителям настоятельно рекомендуют проявлять осторожность и соблюдать ограничения во время рождественских праздников, передаёт BFM TV. Видеоролики показывают семейный ужин и вечеринку друзей, куда под видом гостя проник коронавирус, который больше всех любит многолюдные мероприятия.

АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая: А что если мы позовём Жюльена Мьелькарека с его рубрикой La Pépite du jour?

КРИСТОФ ДЕЛЕ, ведущий: Да, конечно! Это его время, его место.

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК, журналист: Привет всем!

КРИСТОФ ДЕЛЕ: Привет, Жюльен! Как дела?

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Хорошо, а у вас?

КРИСТОФ ДЕЛЕ: Очень хорошо.

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Мы поговорим о вирусе, как поёт Рёно (французский певец, выпустил клип Corona song. — ИноТВ). Как нам всем сказать, чтобы мы были осторожны во время рождественских каникул? У каждой страны — своя санитарная стратегия, как и свои способы связи с общественностью. Сегодня я вас приглашаю в Канаду, в провинцию Альберта. Чтобы призвать нас соблюдать осторожность, там решили создать персонаж. Итак, я вам представляю «Месье Ковида». Нужно сказать, что в этой провинции очень высокие цифры (заражения. — ИноТВ) и с этих выходных введены новые ограничительные меры. И вот чтобы напомнить о мерах предосторожности перед праздниками, вам представили гостя, которого вы меньше всего хотели бы видеть у себя дома. Смотрим.

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: (Цитирует надпись.) Да, «Никто не любит собираться на праздники больше, чем Ковид». Как заявил бы Матьё, это отвратительно. Тогда подарок для тебя, Матьё: посмотри другие изображения и ещё один клип. На этот раз «Месье Ковид» липнет к вам во время вечеринки. Вы поняли мысль. В социальных сетях можно найти другие клипы. Также есть специальный сайт, который подробно ответит на все вопросы. По крайней мере посмотри на его голову, Кристоф! Она вызывает желание быть очень осторожным на праздниках.

КРИСТОФ МЕЛЕ: Я согласен. Отвратительно.

Дата выхода в эфир 14 декабря 2020 года.