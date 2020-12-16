«Рождество не отменяется!» – Всемирный конгресс Санта-Клаусов впервые стал виртуальным

16.12.2020, 7:34, Новости дня

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Всемирный конгресс Санта-Клаусов в этом году впервые состоялся в виртуальном формате из-за ограничений, связанных с пандемией. Около десяти тысяч участников из более чем сотни стран мира приняли участие в массовом видеомосте. Они рассказали, как правильно организовать праздник в период пандемии, передаёт Euronews.

Всемирный конгресс Санта-Клаусов в этом году впервые прошёл в виртуальном формате. В крупнейшем концертном комплексе Таллина Saku Suurhall для этой цели была организована специальная цифровая сцена — самая большая в Европе.

Около десяти тысяч Санта-Клаусов из более чем сотни стран мира приняли участие в видеомосте и сообщили: «Рождество не отменяется!». Они также рассказали, как праздновать Рождество во время пандемии.

Ещё одна цель состоявшегося конгресса — благотворительность. Все собранные средства были направлены в Детский фонд ООН.

Заместитель гендиректора Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан обратилась ко всем присоединившимся к собранию Санта-Клаусов. Она отметила: «Если вы с усердием моете руки и соблюдаете правила социального дистанцирования, то у нас будет прекрасное Рождество. В этом году нам нужно продолжить поиск неординарных решений, чтобы наслаждаться жизнью в следующем году».

САНТА-КЛАУС: Всем счастливого Рождества!

Дата выхода в эфир 14 декабря 2020 года.