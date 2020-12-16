Суд отказал Роскомнадзору в блокировке сайта Gulagu.net

16.12.2020, 6:50, Разное

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Хорошевский районный суд Москвы отказал Роскомнадзору в блокировке сайта правозащитного проекта Gulagu.net на территории России. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

По каким мотивам исковое заявление отклонили, в суде не уточнили.

В начале года Роскомнадзор потребовал от создателя ресурса Владимира Осечкина удалить расследование о коррупционной деятельности одного из чиновников Минюста. Осечкин утверждал, что заблокировать портал требовал замдиректора ФСИН Анатолий Рудый. До этого в квартирах администраторов сайта прошли обыски, силовики изъяли их компьютеры, флешки и прочую технику.

Материал был посвящен директору Департамента организации и контроля Министерства юстиции Российской Федерации Андрею Чумакову. В расследовании говорилось, что он в тайне от коллег жил в служебной квартире площадью 106 квадратных метров, хотя у него была своя квартира, купленная на государственную субсидию.

Сам Владимир Осечкин в этом году стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч.2, ст. 159 УК), его заочно арестовали. Сейчас активист находится за рубежом. По данным источника ТАСС, следствие заподозрило правозащитника в продаже «страховых полисов» родственникам заключенных, которые якобы могли каким-то образом помочь тем, кто находится в местах лишения свободы. Сам Осечкин называет свое преследование политическим, а решение об аресте — произволом.