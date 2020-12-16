Названы сроки запуска сербской части «Турецкого потока»

16.12.2020, 6:46, Новости дня

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Сербия пустит газ по «Балканскому потоку» (продолжение «Турецкого потока») 29 или 30 декабря, сообщил во вторник президент Сербии Александр Вучич.

«До конца года мы пустим газ, наша экономика будет развиваться и займет первое место по уровню роста в Европе в этом году и в следующие три года. Пока меня, «ужасного диктатора», не свергли, Сербия будет вести себя по-хозяйски и будет покупать то, что в ее интересах. Мы благодарны российским партнерам за корректность в этом вопросе. Все идет нормально, мы 30 или 29 декабря пустим газ», – сообщил Вучич на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на вилле «Мир» в Белграде, передает ТАСС.

В октябре 2020 года Вучич пообещал полностью завершить строительство газопровода от границы Болгарии до границы Венгрии до конца 2020 года. Строительство сербского участка «Турецкого потока» стартовало в марте 2019 года.

«Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, проходит по дну Черного моря от территории РФ до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем, после завершения строительства всей инфраструктуры, газ пойдет в Сербию и Венгрию.