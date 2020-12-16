Роскосмос придумал, как сэкономить на освоении Луны

16.12.2020, 6:46, Новости дня

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Расходы на освоение Луны можно сократить в четыре раза за счет использования на первом этапе пилотируемых полетов ракет «Ангара» вместо сверхтяжелого носителя, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«По предварительным расчетам, использование схемы с применением «Ангары» будет в четыре раза дешевле, чем при использовании сверхтяжелой ракеты», – рассказал источник РИА «Новости».

По его словам, речь идет о применении ракет-носителей «Ангара-А5В». Однако на следующем этапе освоения Луны без сверхтяжелой ракеты не обойтись, поэтому от ее создания не отказываются, сказал он.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что проект российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» будет пересмотрен. Вместо нынешних технологий в ракете будут использованы новые технические решения. Из-за этого первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства «Ангара».

Предполагалось, что РФ к 2027 году соберет сверхтяжелую ракету «Енисей» на основе первых ступеней ракет «Союз-5» и «Союз-6», а в 2028 году осуществит ее первый пуск. В 2030 году с ее помощью планировалось осуществить высадку российских космонавтов на Луну.

Рогозин говорил, что пилотируемый полет к Луне и высадку на ней первых россиян планируется осуществить в 2030 году. В Роскосмосе подчеркнули, что космонавты, которые отправятся на Луну, должны будут стать автономнее и принимать решения без помощи центров управления на Земле.