 

DWN – «менять ничего не будем» — в Турции спокойно отнеслись к санкциям за С-400

16.12.2020, 6:40, Новости дня
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США ввели санкции против Турции из-за покупки российских систем ПВО С-400, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Белый дом собирается заморозить у себя активы высокопоставленных турецких чиновников из оборонной промышленности, а также руководителей компаний, занимающихся разработкой оружия. Однако в Анкаре в штрафных мерах никакой угрозы не увидели, отмечает немецкое издание.


Reuters

США ввели санкции против Турции из-за покупки российских систем ПВО С-400, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Штрафные меры коснулись высокопоставленных чиновников из оборонной промышленности и руководителей компаний, занимающихся разработкой оружия. В рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» Белый дом собирается заморозить их активы в США, а также ввести в отношении этих лиц визовые ограничения.

Однако, по официальной информации, у всех этих людей нет американских активов, отмечает немецкое издание. Также в пакет штрафных мер входит запрет на выдачу турецкой оборонке экспортных лицензий и разрешений, что может стать проблемой для Анкары. Но там к санкциям отнеслись спокойно.

«Под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана мы твёрдо намерены добиться полной независимости в сфере оборонной промышленности. Любое решение, которое принимают за рубежом в отношении меня или наших институтов, ничего не изменит в моей позиции и моей команде. Это никоим образом не навредит турецкой оборонной промышленности», — подчеркнул руководитель Управления оборонной промышленности Исмаил Демир.

Договор о закупке Турцией систем ПВО С-400 на сумму $2,5 миллиардов был заключён в 2017 году между президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Кремля Владимиром Путиным, напоминает издание. В США считают, что это вооружение представляет угрозу для НАТО и истребителей-бомбардировщиков F-35. Первую С-400 Анкара получила ещё в июле. Сразу после этого США исключили Турцию из программы поставок F-35. 



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