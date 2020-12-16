Die Welt – стрельба вслепую – экономический ущерб от карантина в Германии будет колоссальным

16.12.2020, 6:40, Новости дня

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Пока немецкие политики настаивают на жёстком карантине, экономисты призывают изменить стратегию, иначе страна понесёт огромные убытки, передаёт Die Welt. В результате введения строгих ограничений 250 тыс. человек станут безработными, а ежедневные потери дохода составят один миллиард евро. К экономистам присоединяются и вирусологи – для эффективной борьбы с коронавирусом Германии нужна долгосрочная стратегия, минимум на полгода.

Обязательные тесты на коронавирус в аэропортах сработали. Но в «горячих точках» коронавируса, в основном в домах престарелых, федеральное правительство собирается сделать их обязательными лишь сейчас. Это срочно необходимо, потому что цифры доказывают, что защита пациентов в группах риска пока не сработала. В середине октября в течение недели 959 человек старше 80 лет заразились коронавирусом, 87 человек погибли. С тех пор числа постоянно растут. В первую неделю декабря было зарегистрировано 13 887 новых случаев заражения и 2671 смерть. Вся надежда теперь возлагается на жёсткий карантин. Но премьер-министр Баварии уже сейчас сомневается, что этого будет достаточно.

МАРКУС ЗЁДЕР, премьер-министр Баварии: Я очень открыто заявляю вам: станет ли 10 января датой окончания, никто не может обещать. Я бы сказал, что не думаю, что всё закончится 10 января.

Экономический ущерб от карантина колоссален. По оценкам торговой ассоциации, под угрозой находятся 250 тысяч рабочих мест. Каждый день существует риск потери дохода в один миллиард евро. Поэтому экономисты призывают политиков думать сейчас не о продлении карантина, а об изменении стратегии.

ПРОФЕССОР МИХАЭЛЬ ХЮТЕР, директор Института немецкой экономики: Самое страшное на самом деле, что нет другой перспективы, кроме возможного продления этого жёсткого карантина. Если сосредоточить внимание на уязвимых группах, конечно, в целом можно добиться больших послаблений, ведь то, что происходит сейчас, больше похоже на стрельбу вслепую. Конечно, так происходит всегда, когда ничего не известно.

По этому вопросу экономисты и вирусологи придерживаются единого мнения. Германии нужна долгосрочная стратегия.

ПРОФЕССОР АНДРЕАС ДОТЦАУЕР, вирусолог: Сейчас нужно использовать время, чтобы продумать действительно долгосрочные концепции, которые можно будет применять в течение полугода.

А именно: каков будет следующий шаг, чтобы не парализовать полностью Германию и тем не менее прежде всего защитить самых уязвимых членов общества.

Дата выхода в эфир 14 декабря 2020 года.