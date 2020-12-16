Так решило большинство

16.12.2020, 5:56, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Коллегия выборщиков США подтвердила победу на президентских выборах Джозефа Байдена.

Для победы в президентских выборах необходимо 270 голосов выборщиков. Как сообщают СМИ, в понедельник выборщики проголосовали строго по результатам, утвержденным в избирательных комиссиях штатов. Таким образом, у Байдена — 306 голосов, у Трампа — 232. В общем пересчете за Байдена проголосовали более 81,2 миллиона избирателей (сторонники Трампа утверждают, что эти данные фальсифицированы), за Трампа — 74,2 миллиона.

Голосование коллегии выборщиков, обычно воспринимаемое как формальность, в этот раз, отмечает «продемократический» телеканал CNN, стало «символом прочности политической системы США, подвергающейся нападкам со стороны побежденного президента, стремящегося отменить демократические выборы».

Дональд Трамп заявлял ранее, что он признает итоги выборов после голосования выборщиков. Как с ним бывает, теперь он взял слово обратно. 45-й президент продолжает утверждать, что Байден «незаконно избранный президент» и что он намерен продолжать добиваться аннулирования результатов выборов 3 ноября. «Мы продолжаем и продвигаемся с рядом дел… Мы будем ускорять (их рассмотрение) как только можем… у нас в распоряжении очень мало времени», — сказал Трамп в воскресенье в интервью «прореспубликанскому» телеканалу Fox News.

Напомним, что формально в США на ноябрьских всеобщих выборах избираются не новые президент и вице-президент, а члены коллегии выборщиков. Именно они по Конституции в первый понедельник после второй среды в декабре (в этом году 14 декабря) собрались в столицах своих штатов и провели собственное голосование, по итогам которого официально определился новый глава государства. К 23 декабря результаты голосования коллегии выборщиков по почте должны поступить председателю Сената (вице-президенту Майку Пенсу), 6 января они должны быть утверждены на совместном заседании обеих палат Конгресса. 20 января состоится церемония инаугурации президента США.

Заседание коллегии выборщиков в Капитолии, 14 декабря. Фото: GettyImages

538 выборщиков — по числу избирательных округов — обычно депутаты, бывшие или действующие, на местном, а не федеральном уровне, представители общественных организаций, известные граждане своих штатов, отбираемые накануне выборов своими партиями. Из числа выборщиков исключаются действующие федеральные чиновники.

Выборщики голосуют так, как проголосовало большинство жителей в их штатах (исключение — штаты Мэн и Небраска, там выборщики голосуют так, как проголосовало большинство не во всем штате, а только в их избирательном округе).

В штате Нью-Йорк, например, в этом году выборщики — бывший президент Билл Клинтон и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон официально голосовали за Байдена.

Любопытно, что только в 33 штатах и столичном округе Колумбия для выборщиков принцип строго следовать итогам голосования закреплен законодательно. Для остальных 17 штатов это не более чем дань исторической традиции. Наказанием для выборщиков за «нечестное голосование» может стать штраф в 1000 долларов или другие довольно символические санкции. 4 года назад сразу 10 выборщиков нарушили правило, но никогда в истории страны голосование «нечестных выборщиков» не влияло на общий итог.

В этом году из-за отказа Трампа признать свое поражение, из-за нескольких десятков обращений его сторонников в суды различных инстанций, в том числе в Верховный, с призывом либо пересчета голосов, либо отмены результатов выборов, либо переноса даты голосования коллегии выборщиков, либо замены членов коллегии выборщиков, к голосованию 14 декабря было приковано всеобщее внимание не только в США — во всем мире.

Грузовик протестующего с надписью «Остановите Байдена, крадущего выборы!». Аризона, понедельник 14 декабря. Фото: Bloomberg / GettyImages

В день голосования сторонники Трампа потерпели очередное поражение: Верховный суд штата Висконсин отклонил иск требующих отменить итоги выборов в этом штате. Но наибольший резонанс вызвали два отказа Верховного суда рассматривать иски сторонников президента из Пенсильвании и генерального прокурора штата Техас, которого поддержали прокуроры из 18 штатов и 126 конгрессменов-республиканцев. Иск из Техаса требовал отменить итоги голосования сразу в четырех ключевых или «колеблющихся штатах»: Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине (в общей сложности 62 голоса выборщиков). Трамп написал в твиттере, что высший судебный орган «струсил», постановив в пятницу, что Техас не имеет права возбуждать иск от его имени. «Это большая и позорная судебная ошибка.

Народ Соединенных Штатов был обманут, а наша страна опозорена. Даже не дали нам дня в суде!» — добавил уходящий президент.

В нынешнем составе коллегии Верховного суда сразу три судьи были выдинуты на этот пост Трампом, но в сложных условиях ожесточенной политической борьбы высшая судебная власть доказала свою независимость и вынесла решение не в пользу главы исполнительной власти.

Как сообщают источники в Белом доме, президент хочет уволить генерального прокурора (министра юстиции) Уильяма Барра, заявившего, что не обнаружил доказательств значительных злоупотреблений, которые могли бы повлиять на исход выборов. Но Барр, которого называли самым лояльным министром Трампа, опередил патрона и первым официально заявил, что на следующей неделе уходит в отставку.

В минувшие выходные в центре Вашингтона прошел митинг сторонников Трампа под лозунгом «Остановите воровство!» (о результатах выборов). В нем приняли участие «Гордые ребята — крайне правая военизированная группировка, в адрес которой Трамп публично говорил: «Отойдите в сторону и будьте готовы». Президент в вертолете облетел митинг в свою поддержку, а лидер «Гордых ребят», собравшихся на митинг в шлемах и бронежилетах, Энрике Таррио посетил с эскурсией Белый дом (он утверждает, что ни с кем из администрации президента не виделся). В субботу вечером после митинга между сторонниками и противниками Трампа вспыхнули столкновения, в результате четыре человека получили ножевые ранения, десятки человек были задержаны.

Фото: GettyImages

После того как один из республиканских конгрессменов ассамблеи в штате Мичиган предположил, что там в день голосования пройдут акции протеста, выборщиков доставили в здание под охраной полиции, ассамблея была закрыта для посетителей. В Аризоне выборщики встретились в секретном месте, сообщили в пресс-службе госсекретаря штата. В Висконсине выборщики использовали служебный вход в здание парламента и, по словам одного из участников голосования, охранялись полицией. Но в целом голосование выборщиков в столицах 50 штатов и столичном округе Колумбия прошло спокойно, без эксцессов.

В своей речи по итогам голосования выборщиков Джо Байден вновь призвал нацию к примирению, а 45-му президенту будущий 46-й напомнил: «В Америке политики не берут власть — люди дают им власть». Байден отметил, что все обращения в суд Трампа были признаны необоснованными и даже, когда происходил пересчет голосов (в Джорджии считали три раза), победа неизменно оставалась за кандидатом демократов. «У Трампа были все возможности, чтобы оспорить результаты. Он в полной мере воспользовался каждой из них.

Президенту Трампу не было отказано ни в каких действиях, которые он хотел бы предпринять». Байден также отметил, что Трамп, получив 4 года тому назад ровно столько же голосов выборщиков, как и он в нынешнем (306), пояснил тогда, что он победил «за явным преимуществом». «По его собственным меркам, тогда эти цифры представляли собой явную победу. И я с уважением предлагаю им (республиканцам) сделать это сейчас», — отметил Байден.

Выступая из города Уилмингтона в своем штате Делавэр, Байден призвал американцев «перевернуть страницу» и сосредоточиться на неотложной работе по борьбе с пандемией коронавируса и восстановлению экономики. В понедельник, 14 декабря, в Америке началась массовая вакцинизация от коронавируса, а число жертв по стране превысило 300 тысяч. Федеральные органы здравоохранения заявляют, что смогут вакцинировать 100 млн американцев к концу марта.

«Как я уже говорил в ходе этой кампании, я буду президентом для всех американцев», — сказал Байден. — Я буду работать так же усердно для тех из вас, кто не голосовал за меня, как и для тех, кто голосовал».

Следующая дата, к которой приковано внимание, — 6 января. Обычно совместное заседание двух палат Конгресса, подтверждающее итоги президентских выборов, является еще большей формальностью, чем голосование коллегии выборщиков. Но не в этот раз. Республиканцы хотят вместо формального утверждения итогов провести 6 января дебаты о результатах выборов в «колеблющихся штатах» в связи с обвинениями в мошенничестве. Если один член Палаты представителей и один член Сената подадут возражение, этот процесс может состояться в каждой палате. Конгрессмен-республиканец Моррисон (Мо) Брукс из штата Алабама заявил, что будет оспаривать победу Байдена. Но пока остается неясным, готов ли какой-либо сенатор-республиканец пойти на этот шаг, который в любом случае останется формальностью, поскольку демократы контролируют Палату представителей.

Церемония 6 января станет непростым моментом для вице-президента Майка Пенса, который в течение последних четырех лет неизменно демонстрировал лояльность Дональду Трампу. Подсчет голосов выборщиков входит в его обязанности как президента Сената, именно Пенсу придется официально объявить Байдена и Харрис победителями выборов, которые, как утверждает Трамп, были у него «украдены».

Выступая с победной речью в понедельник вечером, Байден напомнил, что 4 года тому назад, будучи вице-президентом и председателем сената, он подтвердил победу на выборах Трампа, потому что так решило большинство выборщиков.

Александр Панов

собкор «Новой», Вашингтон