Помпео назвал Россию «реальным вызовом»

16.12.2020, 5:52, Новости дня

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Госсекретарь США Майк Помпео отказался комментировать приписываемые РФ взломы учреждений в США, но заявил, что Москва является «вызовом» для Вашингтона в киберсфере.

В интервью синдицированному радиошоу Бена Шапиро Помпео спросили о «российской агрессии» в киберсфере в свете последних взломов учреждений США, передает РИА «Новости».

«Я не уверен, что они (Россия) стали более агрессивны. Это нечто постоянное. Российские усилия по использованию киберпотенциала против нас здесь, в США, – продолжается постоянно, пока я был в конгрессе шесть лет, а теперь шесть лет в администрации. Я видел это постоянно на протяжении долгого времени», – сообщил Помпео.

Он вновь обвинил Россию во «вмешательстве» в американские выборы. «Они пытались вмешиваться в наши выборы в 2008, 2012, 2016 годах. Мы лучше справились в 2020 году, дав им отпор. Это реальный вызов. Мы заставили русских заплатить цену. Мы призвали их прекратить эту злонамеренную деятельность. Но они – реальный вызов», – сообщил он.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила о причастности «российских хакеров» к взлому системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. При этом никаких доказательств издание не привело.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения США в причастности якобы российских хакеров к атакам, призвав прекратить «голословно обвинять русских».