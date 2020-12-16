 

Помпео назвал Россию «реальным вызовом»

16.12.2020, 5:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Госсекретарь США Майк Помпео отказался комментировать приписываемые РФ взломы учреждений в США, но заявил, что Москва является «вызовом» для Вашингтона в киберсфере.

В интервью синдицированному радиошоу Бена Шапиро Помпео спросили о «российской агрессии» в киберсфере в свете последних взломов учреждений США, передает РИА «Новости».

«Я не уверен, что они (Россия) стали более агрессивны. Это нечто постоянное. Российские усилия по использованию киберпотенциала против нас здесь, в США, – продолжается постоянно, пока я был в конгрессе шесть лет, а теперь шесть лет в администрации. Я видел это постоянно на протяжении долгого времени», – сообщил Помпео.

Он вновь обвинил Россию во «вмешательстве» в американские выборы. «Они пытались вмешиваться в наши выборы в 2008, 2012, 2016 годах. Мы лучше справились в 2020 году, дав им отпор. Это реальный вызов. Мы заставили русских заплатить цену. Мы призвали их прекратить эту злонамеренную деятельность. Но они – реальный вызов», – сообщил он.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила о причастности «российских хакеров» к взлому системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. При этом никаких доказательств издание не привело.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения США в причастности якобы российских хакеров к атакам, призвав прекратить «голословно обвинять русских». 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Прибор с радиоактивным элементом похищен в столице Эквадора

07.07 / СК собрался предъявить Верзилову обвинение по делу о неуведомлении о втором гражданстве

24.06 / Болтон обвинил Трампа в попытке использовать власти Украины в политических целях

29.10 / Турция отреагировала на теракт в Ницце

17.11 / Россия осудила попытки ущемления права постоянных членов СБ ООН на вето

23.07 / Рогозин поделился планами на затопление МКС

11.12 / “Очень много произошло осмыслений”. Пивоваров назвал себя однолюбом и заявил о намерении создать семью

30.06 / Светлана Тихановская: «Первым моим шагом будет добиваться освобождения всех политзаключенных» 

23.09 / Санкции сорвали строительство катера для сбора нефти в Крыму

02.10 / Благодаря Кремлю рейтинг Алексея Навального резко вырос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска