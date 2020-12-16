 

Мнение: Т-34 снова в бою

16.12.2020, 5:14, Разное
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Снова Йемен и снова в бою Т-34-85. Причем сразу несколько.
Танки использовались хадистами, один в ходе боя был подбит хуситами. Второй своим ходом отступил.


Этот вроде другой, так что возможно их было 3.

Обзор событий в Йемене за последнюю неделю тут https://riafan.ru/1353627-v-khodeide-proshli-mitingi-protiv-agressii-saudovskoi-aravii-i-ssha-v-iemene

Источник: Colonel Cassad



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