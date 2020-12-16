 

В РФ назвали влияющие на летальность коронавируса факторы

16.12.2020, 4:58, Новости дня
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Индекс массы тела больше 30 и повышенный уровень сахара в крови повышают вероятность смертельного исхода при заболевании коронавирусом, рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

«Вероятность летального исхода повышается в зависимости от дополнительных факторов: возраст, индекс массы тела выше 30, мужской пол, уровень глюкозы», – передает сообщение агентства РИА «Новости».

Как отметили в ФМБА, специалистами агентства разработана математическая модель, которая может рассчитать тяжесть и клиническое течение болезни, используя такие показатели, как скорость оседания эритроцитов и частоту дыхательных движений.

Ранее Роспотребнадзор назвал два возможных сценария с COVID-19 в 2021 году, оба из которых зависят от соблюдения населением мер профилактики.

За минувшие сутки в РФ выявлено 26 689 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,7 млн случаев заболевания.



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