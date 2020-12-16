 

В США утвердили кандидатуру на пост нового посла в Минске

16.12.2020, 4:58, Новости дня
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Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Минске.

Вместе с Фишер рассматривалась и кандидатура Джонатана Пратта на пост посла в Джибути. «(Обе) кандидатуры утверждены», – объявил председательствовавший на заседании сенатор Пэт Робертс, передает ТАСС.

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили численный состав диппредставительства. Отношения между США и Белоруссией начали теплеть после президентских выборов 2016 года. Однако этот процесс фактически остановился после нынешних выборов лидера Белоруссии. В 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов.

В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом республики в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко. В свою очередь президент США Дональд Трамп выдвинул на этот пост Джули Фишер, до этого момента – заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС.



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