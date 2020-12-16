 

Россия начнет поиск полезных ископаемых на Луне

16.12.2020, 4:50, Новости дня
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Как сообщили в корпорации «Роскосмос», в ближайшее время начнется реализация проекта «Нуклон», целью которого является поиск полезных ископаемых на Луне. Пока не совсем понятно, о каких именно минералах идет речь. Однако для этих целей уже выделено более 4 млрд рублей.

Известно также, что будет создан специальный космический комплекс с кораблями, которые будут разгоняться в космическом пространстве при помощи ядерных двигателей.

Ранее РФ подвергла критике американское аэрокосмическое агентство за планы начать разработку полезных ископаемых на спутнике Земли. Теперь же РФ намерена поднять вопрос об этом на уроне ООН. Очевидно, дипломаты попытаются распределить сферы влияния и договориться о том, как поделить лунную поверхность.



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