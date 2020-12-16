Мнение: О забастовке шахтеров на Украине.

16.12.2020, 4:20, Разное

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Помните, как во время забастовки шахтеров в ЛНР, укроботы вопили, посмотрите, до чего довели шахтеров в ЛНР, а вот на Украине…

Ну так вот, про аналогичную забастовку шахтеров на Украине.

О забастовке шахтеров на Украине.

Протест шахтёров криворожской шахты «Октябрьская», отказавшихся выходить на поверхность из забоя, продлился 43 дня, и стал заметной вехой в истории современного рабочего движения Украины. К нему присоединились ещё три шахты местного Железорудного комбината – всего в акции участвовали 417 человек, не считая тех, кто выражал свою поддержку на поверхности, на выступлениях и митингах перед администрацией.

В результате собственникам пришлось согласиться на повышение зарплаты. Также администрация пообещала не преследовать участников акции. Однако поверить на слово украинскому бизнесмену – самому себя обмануть. И ещё прежде, чем протестующие успели подняться на поверхность, им пришли повестки в суд за «незаконную забастовку». Стоит напомнить, что КЖРК принадлежит Коломойскому и Ахметову – однако конкурирующие между собой олигархи сразу объединились ради борьбы с рабочими.

Из 417 активных протестующих ответчиками по иску стали десять человек – несмотря на то, что некоторые из которых даже не участвовали в «подземном» протесте. Почему с них вознамерились скачать «компенсацию ущерба»? Ответ на этот вопрос достаточно очевиден – капиталисты преследуют наиболее активных участников протестной кампании.

«Это попытка запугать лидеров протеста, – уверен депутат областного совета от Кривого Рога, Сергей Баландин. – Формально собственник прав. Согласно «Закону Украины о забастовках и локдаунах» необходимо создать стачком, выдвигать требования, идти на переговоры с собственником, формально входить в трудовой спор. В общем, по закону бастовать практически невозможно. Потому что сама система у нас в Украине – олигархическая, когда олигархи владеют всем, и парламентом, который принимает нужные им законы, и судами.

Но у шахтёров ситуация была безвыходная, им увеличивали нормы плана, при этом не единичными были факты, когда им приходилось за свои деньги скидываться бригадой и покупать нужные запчасти для устаревшей техники, чтобы этот план выполнять. Последней каплей стала работа комиссии «по изучению условий труда», по факту – с целью забрать у рабочих надбавки за вредные и опасные условия, и льготную пенсию. При этом профсоюз свою функцию не выполнял, трудящихся не защищал. Протест возник спонтанно, неподготовлено, за ними никто не стоял».

Майя Константиновна Чабан, машинист подъёмной машины на шахте «Октябрьская», стала одной из десяти ответчиков на суде – хотя она не прекращала работу и не принимала участия в сидении под землёй. Однако, по мнению собственников, работница «слишком много говорит». Она активно снимала видеозаписи о положении шахтёров и условиях их работы. Чем, собственно, и нанесла ущерб собственникам комбината.

«Нас не устраивает необходимость нарушать технику безопасности, чтобы выполнить поставленный нам план. В виду отсутствия хорошего оборудования, мы должны идти на нарушения, подвергать опасности свою жизнь и своих коллег, балансировать: «повезёт – не повезёт». Нового оборудования комбинат не закупает уже очень давно. «Новое» – это когда старый ржавый вагон перекрашивается, в последнее время почему-то в розовый, видать очень толерантно, и опускается обратно в шахту. Работать на этом невозможно.

Не устраивает зарплата, которую не индексировали с 2013 года, т.е. с ростом цен она становится всё меньше. После «Революции гидности» всё очень круто изменилось – нас просто угнетают, не считают за людей. Очень многие уходят, но я одна воспитываю двоих детей, и уйти не могу. И, в любом случае, кто-то же должен работать на шахте, добывать руду?» – рассказывает рабочая активистка.

Удастся ли собственникам наказать криворожских шахтёров за протест, и чем обернется такой прецедент для трудовых прав украинцев?

«На месте собственников я бы этот иск не обострял и не провоцировал новые конфликты. Это первая вспышка, которую они в одном месте задавили, но в любой момент может прорвать в другом, – прогнозирует депутат Баландин. И собственники это понимают. Им пришлось пойти на уступки – пусть не 50%, но на 10% зарплату подняли. Весь Кривбасс был в брожении, и «Арселор», и другие трудовые коллективы, у которых ситуация похожая, это обсуждали и могли подключиться к протестам. У нас начинает зарождаться настоящее рабочее движение, карманные профсоюзы уже не могут выполнять для работодателя свою функцию по его сдерживанию».

15 декабря судья Жовтневого райсуда города Кривой Рог Р.В. Дехта перенёс очередное заседание на 30 декабря. Возможно, рабочих собираются засудить перед Новым годом, когда горожане будут заняты подготовкой к праздничному застолью. Криворожские горняки нуждаются в широкой кампании солидарности – тем более, что президент Зеленский открыто потворствует олигархам, а либеральные медиа изо всех сил замалчивали осенью подземную акцию, предпочитая рассказывать украинцам о событиях в Белоруссии.

Не говорят и о других протестах, продолжающихся сейчас в Украине – к примеру, о забастовке работников урановых рудников, или протестной активности Независимого профсоюза горняков Украины, который анонсировал сегодня крупную забастовку с целью погасить задолженность по зарплате.

Ситуация обостряется – и она требует как можно более широкой огласки.

Григорий Глоба

https://liva.com.ua/shaxtyorskij-protest-i-pravosudie-oligarxov.html?fbclid=IwAR1cqqjuHstA5F0xVKZBFFQvF8vzYhrWQItldSWNqB-pW2YlX_dhbtDeXNM – цинк

Как не трудно заметить, и в этом вопросе, то что происходило с шахтерами при Порошенко, прекрасно происходит и при Зеленском.