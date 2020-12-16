Тихановская анонсировала новые формы протеста в Белоруссии

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16.12.2020, 4:04, Новости дня
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Уличные протесты в Белоруссии будут продолжены мирно в форме «партизанщины», сообщила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская. По ее словам, оппозиционные силы будут настаивать «на прекращении насилия, освобождении политических заключенных и проведении новых выборов».

«Ни погода, ни усталость не остановят уличные акции. Белорусы будут мирно протестовать новыми способами – в форме «партизанщины». Евросоюз должен поддержать белорусский народ и сделать все возможное, чтобы не позволить режиму [президента республики Александра] Лукашенко отравлять жизнь», – приводятся слова Тихановской на ее сайте.

Оппозиционер подчеркнула, что помощи у Европы просит не лично она, «а весь народ» Белоруссии. Как отметила Тихановская, в последнее время слышны только обещания о помощи, в то время, когда «хочется видеть конкретные действия». Она также заявила, что все шаги президента республики Александра Лукашенко – это попытка «пустить пыль в глаза белорусам».

Ранее лидер оппозиции заявила о готовности возглавить республику «в переходный период», добавив, что ее сторонники уже разработали концепцию проведения новых выборов и проект конституционной реформы.

В ноябре Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором Тихановская заявила, что ничего не решает.



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